Vorreiter Infinix bringt die bahnbrechenden Schnellladetechnologien 260W und 110W-Wireless All-Round FastCharge auf den Markt

Shanghai, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -Infinix (http://www.infinixmobility.com/) kündigte heute die Einführung von 260W All-Round FastCharge und 110W-Wireless All-Round FastCharge an, zusammen mit seiner transformativen "All-Round FastCharge"-Lösung, die flexible, sichere und intelligente Schnellladeerfahrungen für Nutzer in allen Szenarien bietet. Das 260W All-Round FastCharge kann ein Handy in 1 Minute auf 25 % aufladen und einen Ladevorgang von 1 - 100 % in nur 7,5 Minuten abschließen [1]. Und das 110W-Wireless All-Round FastCharge kann ein Gerät in 16 Minuten auf 100 % aufladen [2]. Diese innovative All-Round FastCharge-Technologie kann die unterschiedlichen Ladebedürfnisse der Nutzer bei jedem Wetter erfüllen und die Ladeangst der Nutzer im Zeitalter von 5G, in dem der Stromverbrauch so hoch ist wie nie zuvor, lindern.„Infinix war schon immer ein Vorreiter bei der Entwicklung von Schnellladetechnologien, die den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Bei der Entwicklung von Schnellladetechnologien, einschließlich unserer bisherigen branchenführenden Technologien 160W Fast Charge und 180W Thunder Charge, steht das allgemeine Ladeerlebnis immer im Vordergrund. Darauf aufbauend freuen wir uns, die 260W und 110W-Wireless All-Round FastCharge-Technologie und die All-Round FastCharge-Lösung vorzustellen, die einen neuen Maßstab für schnelles Laden setzt. Mit dieser Innovation wollen wir unseren Nutzern ein hervorragendes Ladeerlebnis bieten." - Liang Zhang, stellvertretender Generaldirektor bei Infinix.260W All-Round FastChargeInfinix hat eine neue 260W All-Round FastCharge-Technologie entwickelt, die das schnelle Aufladen von Mobiltelefonen durch bahnbrechende Neuerungen in der Ladearchitektur, dem Design des Ladegeräts und dem Ladekabel verbessert.Die Ladearchitektur verwendet ein intelligentes 4-Pumpen-Schaltungsdesign, das auf intelligente Weise den Strombedarf erkennt und die Anzahl der benötigten Ladepumpen zuweist, sowie den verbesserten 12C-Hochleistungsakku mit 4400 mAh und einer Multi-Elektroden-Struktur, die eine hohe Ladeeffizienz von bis zu 98,5 % [3] gewährleistet und gleichzeitig die Lebensdauer des Akkus erhöht. Nach 1.000 Zyklen behält der Akku mehr als 90 % seiner Energie [4].Das Ladegerät verwendet eine innovative Schaltungsarchitektur aus dreifachem GaN-Material (PFC + AHB), die eine hohe Leistungsdichte, eine geringe Größe, eine intelligentere und sicherere Ladesteuerung und eine größere Auswahl an aufladbaren Produkten bietet. Das Ladekabel ist mit einem E-Marker-Identifikationschip ausgestattet, der eine neue Schnittstellenstruktur aufweist. Dieses Kabel kann eine Stromstärke von bis zu 13 A [5] übertragen und sorgt in Verbindung mit dem von Infinix entwickelten Schnellladeprotokoll dafür, dass ein extrem schnelles Aufladen mit einer Leistung von 260 W möglich ist.110W-Wireless All-Round FastChargeDie neue 110W-Wireless All-Round FastCharge-Technologie von Infinix kann ein Handy in nur 16 Minuten vollständig aufladen [6]. Durch die Verwendung von speziell angefertigten, kleinen, empfindlichen Spulen, die weniger Spulen als herkömmliche Designs und breitere Spulen auf gleichem Raum aufweisen, überwindet Infinix die herkömmlichen architektonischen Einschränkungen, reduziert den Innenwiderstand der Spulen und verringert so den Temperaturanstieg des Handys, erhöht die Spitzenladezeit und verbessert die Effizienz des drahtlosen Ladens.Das speziell angefertigte kabellose 110-W-Ladegerät verfügt über ein duales Spulendesign, das sowohl vertikales als auch horizontales Laden ermöglicht. Die Ladestation verfügt außerdem über einen Lüfter an der Unterseite, der für eine geräuschlose Luftkühlung sorgt und die Wärmeableitung in den typischen Bereichen mit hoher Hitze verbessert.Infinix' All-Round FastCharge-LösungInfinix hat eine innovative Ladelösung namens All-Round FastCharge entwickelt, die die Ladetechnologie auf ein neues Niveau hebt. Der langfristige Plan des Unternehmens konzentriert sich nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf die Schaffung eines umfassenden Ladeerlebnisses, das schnell, flexibel, intelligent und sicher ist. Mit dieser Lösung können die Verbraucher ihre Geräte auf verschiedene Weise aufladen, wo immer sie sich auf der Welt befinden, ohne an eine Stromquelle gebunden zu sein. Ziel ist es, den Verbrauchern ein nahtloses und bequemes Ladeerlebnis zu bieten, das allen ihren Bedürfnissen gerecht wird.Um den Verbrauchern ein Rundum-Ladeerlebnis zu bieten, das schnell, flexibel, intelligent und sicher ist, ist die erste Generation der All-Round FastCharge-Lösung von Infinix mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Die Lösung bietet sowohl kabelgebundenes als auch drahtloses Schnellladen sowie Reverse-Laden, Bypass-Laden und Multi-Protocol-Laden. Dank der kabelgebundenen und kabellosen dualen Schnellladefunktion können Nutzer auch unterwegs ein hervorragendes Ladeerlebnis genießen. Mit der Reverse-Laden-Funktion können Nutzer ihr Handy auch in ein tragbares Ladegerät verwandeln. Infinix ist mit mehreren Schnellladeprotokollen, einschließlich PD 3.0, kompatibel und bietet intelligente Lade- und Überwachungsfunktionen wie Nachtladen und Bypass-Laden, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Was die Sicherheit betrifft, so umfasst die Lösung von Infinix mehr als 140 Schutzmechanismen und mehr als 20 Temperatursensoren, die einen sicheren Betrieb auch in extremen Umgebungen gewährleisten.Mit der kommenden NOTE-Serie von Infinix werden Nutzer die All-Round FastCharge-Funktion erleben können. Durch Innovation und den Fokus auf ein hochwertiges Kundenerlebnis wird Infinix weiterhin neue Maßstäbe für das Aufladen von Mobiltelefonen setzen und Verbrauchern weltweit noch schnellere und sicherere Schnellladelösungen anbieten.Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.infinixmobility.com/Informationen zu Infinix:Infinix Mobility ist eine schnell wachsende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Infinix richtet sich mit seiner erstklassigen Technologie an die Jugend von heute und stellt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte her, die Nutzern auf der ganzen Welt die neueste Technologie auf dem Markt bieten - zu einem Zeitpunkt, an dem sie sie brauchen, und zu einem Preis, den sie wollen.Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.infinixmobility.com/[1][2][3][4][5][6]Bei allen Daten handelt es sich um theoretische Werte, die vonden internen Infinix-Labors durch Tests unter besonderen Bedingungen ermitteltwurden. Bei allen Daten handelt es sich um theoretische Werte, die vonden internen Infinix-Labors durch Tests unter besonderen Bedingungen ermitteltwurden. Die tatsächlichen Daten können aufgrund von Unterschieden bei einzelnenProdukten, Softwareversionen, Anwendungsbedingungen und Umweltfaktorenvariieren.