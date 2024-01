Vornado Realty Trust Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Vornado Realty Trust":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Vornado Realty Trust-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger blieb im vergangenen Monat neutral, während die Diskussionsintensität abnahm. Dies führt zu einem insgesamt schlechten Rating für die Aktie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vornado Realty Trust diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse mit dem Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Die Analysteneinschätzung der Vornado Realty Trust-Aktie ergibt insgesamt ein neutrales Rating aufgrund einer Mischung aus positiven, neutralen und schlechten Einstufungen sowie einer erwarteten negativen Kursentwicklung. Das Kursziel liegt im Mittel bei 16,67 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -41 Prozent führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse ein insgesamt neutrales Rating für die Aktie der Vornado Realty Trust.