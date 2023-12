Vornado Realty Trust Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Vornado Realty Trust ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. Insgesamt wird die Aktie heute aufgrund dieses positiven Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 28,25 USD um 42,1 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die Analysteneinschätzung der Vornado Realty Trust-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen vorgenommen wurden. Daher ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Schlecht". Für die kurzfristige Einstufung gibt es keine aktuellen Analystenupdates, jedoch liegt das Kursziel im Mittel bei 16,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -41 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie laut Analysten mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Monaten ergibt ein gemischtes Bild. Während es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen jedoch weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Vornado Realty Trust-Aktie aufgrund des positiven Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen eine gemischte Bewertung.