Vornado Realty Trust Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Vornado Realty Trust-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 40,26, was bedeutet, dass die Vornado Realty Trust-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vornado Realty Trust.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Vornado Realty Trust, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vornado Realty Trust wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten 0 mal die Einschätzung Gut, 1 mal die Einschätzung Neutral sowie 2 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Schlecht". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vornado Realty Trust vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -40,35 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 16,67 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Diskussionen rund um Vornado Realty Trust auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Vornado Realty Trust sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.