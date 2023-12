Vornado Realty Trust Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Vornado Realty Trust liegt bei 20,46, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Vornado Realty Trust-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vornado Realty Trust vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 16,67 USD, was auf ein Abwärtspotential von -46,82 Prozent hinweist und somit eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt. Somit erhält Vornado Realty Trust ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Vornado Realty Trust in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde auch deutlich häufiger als normal diskutiert und erhielt daher ein "Gut"-Rating, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen rund um Vornado Realty Trust in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren der letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Vornado Realty Trust bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.