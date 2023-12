Vornado Realty Trust Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Vornado Realty Trust":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Vornado Realty Trust. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für Vornado Realty Trust abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Schlecht", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 16,67 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -44,98 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Vornado Realty Trust daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität für die Aktie von Vornado Realty Trust, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Gut"-Note.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Vornado Realty Trust liegt aktuell bei 34,64 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Vornado Realty Trust-Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung im Bereich des Relative Strength Index.

Vornado Realty Trust kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Vornado Realty Trust jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vornado Realty Trust-Analyse.

Vornado Realty Trust: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...