Vornado Realty Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Vornado Realty Trust-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +38,73 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +11,98 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen häufig positive Meinungen zu Vornado Realty Trust geäußert wurden. In den vergangenen Tagen waren jedoch überwiegend negative Themen präsent. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Vornado Realty Trust. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie war im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 71, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,26, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vornado Realty Trust.