Vornado Realty Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Bei Vornado Realty Trust hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,89 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 26,08 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +19,14 Prozent und erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 27,74 USD liegt, so ergibt sich eine Abweichung von -5,98 Prozent. In diesem Fall erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Laut Analysten wird die Aktie von Vornado Realty Trust auf langfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich keine positiven Bewertungen, eine neutrale und zwei negative. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,67 USD, was einer Erwartung von -36,09 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Vornado Realty Trust eingestellt waren, jedoch zeigen die neuesten Nachrichten hauptsächlich negative Reaktionen. Basierend auf dieser Analyse wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.