Vornado Realty Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vornado Realty Trust":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Vornado Realty Trust. Daher stuft die Redaktion die Aktie als "Gut" ein und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird ermittelt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vornado Realty Trust wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 34,64 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Vornado Realty Trust überverkauft ist, weshalb das Wertpapier hier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Vornado Realty Trust-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Vornado Realty Trust insgesamt drei Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Schlecht", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 16,67 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -44,98 Prozent. Daher wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist die Vornado Realty Trust mit einem aktuellen Kurs von 30,29 USD jetzt +31,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +56,05 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.