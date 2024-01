Vornado Realty Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Vornado Realty Trust":

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mithilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Vornado Realty Trust in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Vornado Realty Trust. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Vornado Realty Trust zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 2 negative Einstufungen von Research-Analysten erfolgten. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Schlecht" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates zu Vornado Realty Trust vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Vornado Realty Trust liegt bei 16,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 28,7 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von -41,93 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Vornado Realty Trust insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Vornado Realty Trust-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,94 USD weist eine Abweichung von +43,93 Prozent zum aktuellen Kurs (28,7 USD) auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 24,5 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +17,14 Prozent darstellt. Auch hier wird das Unternehmen mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Vornado Realty Trust-Aktie zeigt sich hier ein aktueller Wert von 62,03, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".