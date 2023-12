Vornado Realty Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vornado Realty Trust diskutiert. Anleger haben vor allem positive Themen hervorgehoben, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat. Die Analysteneinschätzung für die langfristige Einstufung der Aktie fällt hingegen negativ aus, da in den letzten zwölf Monaten überwiegend Schlecht-Einstufungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -41 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer negativen Einstufung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig positiv einzuschätzen ist. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um 42,1 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 16,11 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vornado Realty Trust-Aktie also eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Vornado Realty kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Vornado Realty jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vornado Realty-Analyse.

Vornado Realty: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...