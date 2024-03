Vornado Realty Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Vornado Realty Trust wurden in einem längeren Zeitraum analysiert. Es ergab sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vornado Realty Trust. Es gab fünf positive und neun negative Tage. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Vornado Realty Trust daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige gleitende Durchschnitt der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,4 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 27,52 USD lag. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 26,45 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vornado Realty Trust auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 0-mal eine "Gut"-, 1-mal eine "Neutral"- und 1-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Vornado Realty Trust abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und basierend auf dem aktuellen Kurs von 27,52 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von -30,96 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 19 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung, und insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.