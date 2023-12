Vornado Realty Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Vornado Realty Trust":

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Vornado Realty Trust-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Vornado Realty Trust-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Vornado Realty Trust. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,67 USD festgelegt, was einem Abwärtspotenzial von -46,82 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 31,34 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Vornado Realty Trust somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Vornado Realty Trust in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Vornado Realty Trust ist höher als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vornado Realty Trust liegt bei 20,46, was als überverkauft gilt und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28 und wird ebenfalls als überverkauft eingestuft, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Vornado Realty Trust derzeit mit einem "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,3 USD, während der Kurs der Aktie bei 31,34 USD liegt, was einer Abweichung von +62,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 22,72 USD führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".