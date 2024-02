Vornado Realty Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Vornado Realty Trust-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Vornado Realty Trust-Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten beträgt 16,67 USD, was einem Abwärtspotential von -35,15 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 25,7 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Vornado Realty Trust somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Stimmung der Anleger ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Vornado Realty Trust untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Vornado Realty Trust in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Ergebnis, dass Vornado Realty Trust in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Aktien geben kann. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vornado Realty Trust-Aktie beträgt 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (58,43) führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Vornado Realty Trust basierend auf dem RSI.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität bei Vornado Realty Trust wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Aktie die Bewertung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher ergibt sich auch für das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Rating.