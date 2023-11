Vorhersage für Metro Aktie: Spannung vor Präsentation von Quartalszahlen in 68 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

ARTIKEL:

68 Tage, so lange müssen Aktionäre und Analysten noch warten, bis das kanadische Unternehmen Metro seine Quartalszahlen für das 1. Quartal präsentiert. Mit Spannung wird erwartet, wie hoch der Umsatz und der Gewinn ausfallen werden. Auch die Entwicklung der Metro Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung der Metro Aktie auf 11,04 Mrd. EUR. In nur 68 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass es einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal geben wird. Im 1. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Metro noch 3,16 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass er nun um +3,90 Prozent auf 3,26 Mrd. EUR steigt. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung prognostiziert – voraussichtlich ein Anstieg um +8,00% auf 168,07 Mio. EUR.

Auf Jahressicht sind die Prognosen seitens der Analysten eher positiv gestimmt. Der Umsatz soll um +9,30 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn um +15,20 Prozent auf insgesamt 525,87 Mio.EUR anwachsen.Der Gewinn pro Aktie könnte laut Schätzungen bei einem Wert von 2,02EUR liegen.

Die Schätzungen bezüglich der Quartalszahlen beeinflussen bereits jetzt den Kursverlauf der Metro Aktie – in den letzten 30 Tagen ist er um +4,51% gestiegen.

Analysten bewerten die Auswirkungen der Zahlen ebenfalls positiv. Über einen Zeitraum von 12 Monaten wird ein Kurs von 53,80 EUR prognostiziert, was einem Gewinn von +6,59% entspräche. Investoren könnten somit aufgrund dieser Experteneinschätzung mit einer Rendite von +6,59% innerhalb eines Jahres rechnen.

Auch aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Trend bei Metro – der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand.

Insgesamt sehen wir also einer aufregenden Zeit für Metro Aktionäre entgegen. In nur 68 Tagen werden endlich die Quartalszahlen präsentiert und zeigen uns, wie erfolgreich das Unternehmen im ersten Quartal war. Die Prognosen sind vielversprechend und das Unternehmen hat gute Chancen auf eine positive Entwicklung in den kommenden Monaten.

