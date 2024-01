Vontobel Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Vontobel hat ein KGV von 14,28, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einem Abstand von 43 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 24. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" angesehen werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Vontobel. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher ergibt sich eine positive Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. Der RSI der Vontobel liegt bei 41,3, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Vontobel im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,21 Prozent erzielt, was 14,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,57 Prozent, wobei Vontobel aktuell 14,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine insgesamt negative Bewertung.

Insgesamt basierend auf fundamentalen Kriterien, der Anleger-Stimmung, dem RSI und der Branchenvergleich des Aktienkurses, erhält die Aktie von Vontobel unterschiedliche Bewertungen, die von "gut" bis "schlecht" reichen. Es ist wichtig, all diese Faktoren bei der Entscheidung, in die Aktie zu investieren, zu berücksichtigen.

