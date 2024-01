Vontobel Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Die Schweizer Bank Vontobel hat eine Dividendenrendite von 5,56 % zu verzeichnen, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,46 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Vontobel im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,21 % erzielt, was 13,85 % unter dem Branchendurchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,68 %, wobei Vontobel aktuell 13,89 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Vontobel liegt bei 42,22 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch auf eine Überverkaufssituation hin und erhält daher eine positive Bewertung.

In den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Vontobel festgestellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium, während die Stärke der Diskussion neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Vontobel daher eine positive Bewertung für dieses Kriterium.

