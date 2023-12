Vontobel Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Vontobel liegt das aktuelle KGV bei 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" mit einem durchschnittlichen KGV von 23 eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Vontobel eine Rendite von -0,86 Prozent im vergangenen Jahr erzielt, was 7,95 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,8 Prozent, und Vontobel liegt aktuell 7,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vontobel derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt führt. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Vontobel-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf den oben genannten Bewertungskriterien.