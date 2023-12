Vontobel Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Die Aktie von Vontobel wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,28 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (24,37) einer Unterbewertung um 41 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Vontobel festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht rückläufig, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Aktie von Vontobel verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,21 Prozent, was im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen einer Unterperformance von 12,93 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,46 Prozent, und Vontobel liegt derzeit um 11,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vontobel-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine Bewertung als "Gut" für die Vontobel-Aktie.

