Vontier Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI von Vontier beträgt aktuell 31,19 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,41, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Vontier festgestellt werden. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Vontier für diese Stufe daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten schätzen die Aktie von Vontier auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vontier vor. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 30,33 USD, was einer Erwartung von -11,41 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Vontier-Aktie von 34,24 USD als positiv bewertet, da er 14,67 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 31,92 USD auf, was einem Abstand von +7,27 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Vontier-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.