Vontier Aktie: Füße still halten!

Vontier erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine Analystenupdates zu Vontier aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 30,33 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -13,36 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Vontier daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vontier-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was eine "Neutral"-Bewertung darstellt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,02) verglichen, wobei auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Vontier nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vontier-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,36 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (35,01 USD) weicht somit um +15,32 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (32,79 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,77 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vontier-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Vontier zeigt vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Vontier, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".