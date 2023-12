Vontier Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Vontier haben sich in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert. Deshalb hat das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wurde.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Vontier-Aktie jedoch positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +16,13 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +8,11 Prozent und somit eine weitere "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, mit sechs positiven und drei negativen Tagen in den letzten Tagen. Die aktuellsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Vontier-Aktie insgesamt als "Neutral", da eine Kaufempfehlung, zwei neutrale Empfehlungen und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,33 USD, was einer negativen Entwicklung von -13,13 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Vontier, basierend auf der Analyse der Stimmung, der charttechnischen Aspekte und der Einschätzung der Analysten.