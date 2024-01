Mit Vonovia wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Vonovia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 21,81 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,59 EUR erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +21,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 26,66 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von -0,26 Prozent aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Vonovia-Aktie beträgt 73,09, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,85, was wiederum eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Vonovia langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem Gesamtbild von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Vonovia-Aktie zeigt eine vorwiegend positive Meinung in den sozialen Medien. Dennoch wurden auf analytischer Ebene vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein Gesamtsignal von "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".

