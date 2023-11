Vonovia: Ein weiterer Achtungserfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vonovia konnte am Montag einen weiteren Achtungserfolg an den Märkten erringen. Das Wohnungsbauunternehmen gewann immerhin in den ersten Stunden gut 0,7 % dazu. Das ist noch kein Durchbruch, unterstreicht aber die gegenwärtig recht gute Verfassung.

Vonovia: 15 %!

Was selten erwähnt wird: Die Aktie hat inzwischen den formalen Aufwärtstrend wieder erreicht. Der Titel kann die 100-Tage-Linie mit dem Abstand von nunmehr 15 % weit hinter sich lassen. Der GD200 ist mit gut 23 % sogar noch weiter entfernt. Das sind positive Signale, die so sicher kaum jemand vor einiger Zeit erwartet hatte. Immerhin sind die Zinsen jetzt allerdings stabil. Der positive Trend ist daher vor allem zunächst wirtschaftlich, nunmehr aber auch stimmungstechnisch zu beobachten. Dabei ging es in den vergangenen vier Wochen um gut 20 % aufwärts! Solche...