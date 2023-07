Vonovia: Das wahre Kursziel von 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 30,60 EUR.

• Am 11.07.2023 legte der Aktienkurs um +2,96% zu

• Guru-Rating von Vonovia bleibt bei 3,70

• Potenzial für Anleger: +67,53%

Der gestrige Handelstag bescherte Vonovia eine positive Entwicklung von +2,96%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Rückgang um -3,54%, was auf die aktuell pessimistische Stimmung am Markt zurückzuführen sein könnte.

Das mittelfristige Kursziel von Vonovia beträgt aktuell 30,60 EUR und bietet somit ein Potenzial für Anleger von +67,53%. Allerdings sind nicht alle Analysten davon überzeugt und halten sich mit einer Kaufempfehlung zurück.

Sechs Bankanalysten sehen in der Aktie einen starken Kauf. Elf weitere Experten empfehlen die Aktie...