Vonovia erweist sich als unerwarteter Gewinner

Die Aktie des Wohnimmobilien-Konzerns Vonovia zählt im aktuellen Jahr zu den DAX-Top-Performern.

Deutschlands größtes Wohnimmobilienunternehmen, Vonovia, hat in diesem Jahr eine beeindruckende Performance inmitten der turbulenten Börsenzeiten gezeigt. Trotz zuletzt durchwachsener Geschäftszahlen, die einen Rückgang des operativen Gewinns (FFO) um 8,4 Prozent auf 1,45 Mrd. Euro zeigten, verzeichnete die Vonovia-Aktie ein ansehnliches Plus von rund 20 Prozent. Eine überraschende Entwicklung auf den ersten Blick, doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen weiterhin hoch ist.

Während sich vor allem die Geschäfte mit Projektentwicklungen, dem Verkauf von Wohnungen und zusätzlichen Dienstleistungen als schwierig erwiesen haben, war die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Ballungsgebieten weiterhin hoch. Dies führte zu einem Anstieg der Miete auf 7,67 Euro pro Quadratmeter - ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch musste Vonovia aufgrund milliardenschwerer Abwertungen des Immobilienportfolios einen Verlust von 3,8 Mrd. Euro hinnehmen, nach einem Gewinn von 2,2 Mrd. Euro im Vorjahr.

Ein genauerer Blick auf die Entwicklungen auf den Märkten zeigt, dass die Hoffnung auf einen Zinsgipfel sowohl in Europa als auch in den USA die Aktien der zumeist hoch verschuldeten Immobilienunternehmen beflügelt hat. Auch Vonovia profitierte davon, als ihnen der Verkauf von Neubauprojekten für 357 Mio. Euro an CBRE Investment Management gelungen ist. Im gesamten Jahr 2019 konnten bereits Erlöse von insgesamt 3,7 Mrd. Euro durch Wohnungsverkäufe erzielt werden.

Der Konzern plant, sich von rund 66.000 Wohnungen im Gesamtwert von 13 Mrd. Euro zu trennen, was zu einem besseren Schuldenabbau führt und gleichzeitig eine Kapitalerhöhung immer unwahrscheinlicher macht. Das Vertrauen der Anleger in die Werthaltigkeit des Portfolios wächst, da die Verkäufe in der Regel zum Buchwert oder sogar leicht darüber erfolgten. Per Ende September wurde ein Net Asset Value von 50,51 Euro pro Aktie erreicht, während die Aktie derzeit mit einem Rabatt von rund46 Prozent gehandelt wird.

Für Anleger, die von weiteren Aufwärtstendenzen der Vonovia-Aktie profitieren möchten, bietet HVB onemarkets ein klassisches Bonuszertifikat an (ISIN DE000HD11755). Auch wenn die Aktie seitwärts tendiert, können Anleger eine Rendite von 5,3 Prozent erzielen. Mit diesem Zertifikat bleiben Anleger bei steigenden Kursen weiterhin investiert und partizipieren somit am Erfolg des Unternehmens. Eine Möglichkeit, von der starken Performance von Vonovia zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.

