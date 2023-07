Vonovia: Steht die Aktie vor einem Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aussicht auf kurzfristige Zinssenkungen scheint heute Morgen einen neuen Tiefstand erreicht zu haben. Mit der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed ist es nun offensichtlich, dass eine Abweichung vom bisherigen Pfad nicht in Betracht gezogen wird. Die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen bleibt ausdrücklich bestehen, was an den Finanzmärkten für einige Unruhe sorgt.

Diese Auswirkungen sind nicht nur beim DAX spürbar, welcher sich kurz nach Beginn des Handelstages mit Mühe in Richtung 15.800 Punkte bewegt hat. Vor allem die Immobilienbranche gerät unter erheblichen Druck. Die bereits zuvor belastete Aktie von Vonovia verlor am frühen Morgen 2,9 Prozent und sank dadurch zunächst auf 18,38 Euro ab. Eine Verbesserung im Laufe des Handelstages scheint unwahrscheinlich.

Schwierige Phase für...