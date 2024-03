Vonovia: So fühlen sich Katastrophen an!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Vonovia kracht in sich zusammen. Das Unternehmen verlor am Freitag mit dem Minus von gut 10 % den Boden unter den Füßen. Hintergrund sind die schwachen Zahlen für das abgelaufene Jahr, die nun am Markt nach der Präsentation für Furore sorgten. Denn der Konzern hat demnach über hohe Abschreibungen einen Rekordverlust erlitten.

Der hohe Verlust an den Aktienmärkten wiederum dürfte wirtschaftlich orientierte Analysten und Investoren überraschen. Denn die Abschreibungen sind nicht zufällig entstanden, sondern waren in großen Teilen sicherlich absehbar. Grund sind die Wertverluste von Immobilien insgesamt sowie die Zinsen als Grund für diese Entwicklung.

Vonovia: Alles auf dem Prüfstand

Tatsächlich aber ist jetzt alles auf dem Prüfstand. Die Unternehmung soll 2025 schon wieder Gewinne erwirtschaften. Diese Prognose ist einigermaßen kühn, aber der Richtung nach interessant. Denn ohne weitere Abschreibungen könnten tatsächlich 1,5 Mrd. Euro Gewinn entstehen. Ob der Kurs diesen Umstand schon enthält?

