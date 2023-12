Vonovia: Sehr starkes Ergebnis!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vonovia ist am Donnerstag um mehr als 7,5 % geklettert. Das Wohnungsunternehmen schob sich somit sehr nahe an die Grenze von 28 Euro heran. Das ist ein enormer Fortschritt, denn das Wohnungsunternehmen war über lange Zeit in einer Aktienkurs-Krise. Nun ist der Aufwärtstrend nicht nur erreicht, sondern zugleich auch enorm beeindruckend. Die Notierungen haben auf diese Weise z. B. den GD200 als technischen Indikator um mehr als 30 % hinter sich gelassen, was besonders [...]