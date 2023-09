Vonovia Quartalsbilanz: Umsatzrückgang und Gewinneinbußen erwartet - Spannung steigt bei Aktionären

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia, das in Bochum ansässige Unternehmen, wird in 41 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre interessieren sich natürlich brennend dafür, wie sich der Umsatz und die Gewinnzahlen entwickeln werden. Gleichzeitig fragen sie sich, ob die Vonovia Aktie im Vergleich zum Vorjahr weiterhin positiv performen wird.

Die Spannung steigt also langsam an: In nur noch 41 Tagen wird Vonovia seine Quartalszahlen präsentieren können. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens stolze 19,58 Mrd. EUR. Kein Wunder also, dass sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf die Ergebnisse warten.

Gemäß aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres konnte Vonovia einen Umsatz von 1,38 Mrd. EUR...