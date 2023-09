Vonovia: Potenzial von 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von Vonovia am Finanzmarkt betrug +4,54%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch auf -4,76%, was auf eine momentan pessimistische Marktsituation hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Vonovia liegt bei 30,60 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg um +34,15% vom aktuellen Kurs entfernt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und sehen das Potential eher skeptisch.

Dennoch empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere zwölf halten sie für einen guten Investmentwert. Fünf Experten stuften die Aktie als neutral ein und nur vier als Verkauf.

Diese optimistische Einschätzung wird zusätzlich durch das bewährte Guru-Rating bestätigt, welches unverändert bei 3,74 bleibt.

Zusammengefasst gibt es noch immer gute Gründe dafür zu...