Vonovia: Potenzial mit einem Kursziel von 30,60 EUR

Gemäß Analystenmeinung ist die Aktie von Vonovia momentan unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 30,60 EUR, was einer Erhöhung um +57,73% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Am 14.07.2023 verzeichnete Vonovia einen Rückgang von -0,82%

• Der Guru-Rating von Vonovia bleibt unverändert bei 3,70

Gestern erlitt Vonovia an der Börse einen Rückgang um -0,82%. Dadurch ergab sich eine Gesamtperformance über fünf Handelstage – also eine vollständige Woche – von +9,36%. Der Markt scheint momentan also relativ optimistisch zu sein.

Ob die Bank-Analysten eine solche Entwicklung erwartet haben? Die eindeutige Stimmung lässt darauf schließen.

Aktuell beträgt das Kursziel für Vonovia 30,60 EUR. Im Durchschnitt glauben die Bankanalysten daran und sehen somit mittelfristig ein Potential in Höhe von +57,73% für Investoren. Jedoch teilen...