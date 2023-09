Vonovia: Potential von +32,99% zum Kursziel - 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +4,21% erreicht. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 30,60 EUR.

• Am 11.09.2023 erreichte Vonovia einen Anstieg von +4,21%

• Mittelfristiges Kursziel bei 30,60 EUR mit einem Potenzial von +32,99%

• Guru-Rating bleibt stabil auf dem Wert “3,74”

Laut Analysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +32,99%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 12 setzten sie auf “Kauf”. Mit einer neutralen Bewertung positionierten sich 5 Experten als “halten”, während noch immer 4...