Vonovia: Ein Kursziel von 30,60 EUR ist möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +1,23% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet sei und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 30,60 EUR. Investoren könnten somit ein potenzielles Kurswachstum von +48,91% erzielen.

• Am 25.08.2023 legte Vonovia um +1,23% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 30,60 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70

Konkret haben sich sechs Analysten für einen starken Kauf ausgesprochen und zwölf weitere halten die Aktie für kaufenswert. Vier Experten haben eine neutrale Bewertung abgegeben und fünf sind der Meinung, dass Anleger verkaufen sollten.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Meinung zur Aktie liegt insgesamt bei +66,67%....