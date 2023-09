Vonovia: Kursziel von 30,60 EUR bietet Potenzial für Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie des deutschen Wohnungsunternehmens Vonovia hat in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -3,98% erlitten. Gestern fiel sie um weitere -3,26%. Die aktuelle negative Kursentwicklung könnte jedoch laut Analysten eine Chance für Anleger darstellen.

Das mittelfristige Kursziel für Vonovia liegt bei 30,60 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +32,07%. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und zwölf weitere sie zum Kauf empfehlen, sind fünf Experten neutral eingestellt und vier raten zum Verkauf.

Insgesamt bleibt das “Guru-Rating” unverändert bei 3.74. Trotz eines schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit sehen viele Analysten also weiterhin gutes Potenzial in der Vonovia-Aktie.