Vonovia: Kursziel von 30,60 EUR - Potenzial von +39%

Am gestrigen Tag verzeichnet Vonovia ein Minus von -0,81%. In der gesamten Handelswoche summiert sich das Ergebnis auf -8,19%, was den Markt pessimistisch stimmt. Dennoch haben Bankanalysten eine positive Einschätzung zur Aktie und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 30,60 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +39% eröffnen.

Zurzeit empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere zwölf Experten bewerten sie mit “Kauf”. Fünf Analysten halten ihre Position weitgehend neutral mit einer Bewertung von “halten”, während vier Analysten die Aktie zum Verkauf vorschlagen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,74.

Analytiker überrascht über negative Kursentwicklung

Obwohl viele Anleger enttäuscht über die jüngste Entwicklung sind, hatten Analysisten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung nicht...