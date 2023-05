Vonovia: Kursziel auf 30,60 EUR gesetzt - bis zu +67,90% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -2,25%. Damit belaufen sich die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche auf insgesamt -1,30%, was den Markt relativ pessimistisch stimmt. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen in der aktuellen Bewertung der Aktie ein großes Potential.

Das mittelfristige Kursziel für Vonovia liegt bei 30,60 EUR. Dies entspricht einer Steigerung um +67,90% gegenüber dem aktuellen Kurs. Derzeit empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der Aktie und weitere elf Experten setzen sie auf “Kauf”. Sieben Analysten halten es für ratsam die Position unverändert zu lassen (“halten”). Lediglich drei Experten raten zum Verkauf.

Insgesamt ist also noch immer eine Mehrheit (+62,96%) optimistisch hinsichtlich des Potentials der Vonovia-Aktien. Das bewährte...