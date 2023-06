Vonovia: Kursziel bei 30,60 EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Nach Ansicht von Analysten ist die Vonovia-Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 30,60 EUR und bietet den Anlegern ein Potenzial von +72,25%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Die jüngste Kursentwicklung zeigt einen positiven Trend mit einem Plus von +0,45% am letzten Handelstag. Insgesamt konnte sich die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um +3,53% verbessern. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt jedoch noch immer eine Unterbewertung der Aktie mit einem mittelfristigen Zielkurs von 30,60 EUR und einem Potential von +72,25%. Dennoch gibt es...