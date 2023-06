Vonovia: Kurspotenzial von +72,93% - Aktie unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Am gestrigen Handelstag konnte Vonovia eine positive Entwicklung verzeichnen und um +4,33% zulegen. Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort und die vergangene Woche schließt mit einem Plus von +1,81%. Insgesamt scheint die Stimmung am Markt momentan optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Vonovia liegt bei 30,60 EUR. Im Durchschnitt sind Analysten der Meinung, dass dies ein realistisches Ziel ist und Anlegern somit ein Kurspotenzial von +72,93% eröffnet wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Auffassung nach dem jüngsten positiven Trend.

Laut aktuellen Bewertungen ist Vonovia dennoch eine starke Kaufempfehlung für sechs Analysten und weitere elf Experten empfehlen einen Kauf ohne Euphorie. Sechs Fachleute positionieren sich neutral mit einer “Halten”-Bewertung während drei weitere den Verkauf der...