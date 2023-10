Vonovia: Kurspotenzial von +30,60% - Bankanalysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +5,83% erzielt. Am gestrigen Tag legte sie um weitere +1,21% zu. Die Stimmung am Markt ist derzeit demnach relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Vonovia-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 30,60 EUR. Dies würde ein Kurspotenzial von +30,60% gegenüber dem aktuellen Wert bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und zwölf sehen sie als “Kauf” an. Sechs Experten haben sich auf “halten” positioniert und drei raten zum Verkauf ihrer Anteile.

Das Guru-Rating für Vonovia bleibt unverändert bei 3,78. Insgesamt sind somit zwei Drittel der befragten Analystengruppen weiterhin optimistisch eingestellt bezüglich einer...