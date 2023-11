Vonovia: Endlich aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Immobilienkonzern Vonovia schafft an den Aktienmärkten augenblicklich offenbar so etwas wie ein Comeback. Immerhin gewann das Unternehmen am Mittwoch annähernd 1 %. Das Ganze gelang sogar ohne Nachrichten. Damit hat Vonovia an vier der vergangenen fünf Handelstage gewonnen. Die Börsen sind wohl mit den Zahlen zufrieden, die Vonovia auch zum Jahresende präsentieren kann.

Die Zinspolitik kann Vonovia helfen

Ein Plus kann die Börse derzeit vom Wohnungsunternehmen nicht verlangen. Aber die Umsätze bleiben mit – so die Erwartungen – gut 3 Milliarden Euro für 2023 und auch 2024 stabil. In beiden Jahren werden die Verluste nicht abzuwenden sein, nur sind die Verluste 2024 um den Faktor 8 wohl niedriger als im laufenden Jahr. Nur noch gut 760 Millionen Euro Verlust sind demnach zu erwarten.

Vonovia hat zudem nun einen klaren...