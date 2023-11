Vonovia: Da läuft es!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Vonovia hat den Kopf aus der Börsenschlinge gezogen. Auch in der abgelaufenen Woche ging es für das Immobilien-Unternehmen aufwärts. Am Ende des freitags stand ein Plus von 1,7 % zu Buche. In der gesamten Woche konnte Vonovia ein Plus von über 8,4 % verbuchen. Und seit dem 1. Januar nun liegt die Aktie um mehr als 14 % vorne.

Die Diskussion um die Krise der Immobilien-Unternehmen jedenfalls läuft für Vonovia derzeit ins Leere.

Vonovia: Mehr als 4,5 % Rendite

Dabei helfen vor allem die Zinsdiskussionen. Die Welle der Zinssteigerungen scheint beendet. Vonovia kann daher auf bessere Geschäfte hoffen – das Preiisniveau (u.a. Finanzierung) wird sich nun nicht mehr so stark weiter aufwärts schrauben. Dabei hat das Unternehmen auch noch immer eine der interessantesten Perspektiven für Dividendenjäger. Die Dividendenrendite liegt...