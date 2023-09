Vonovia: Bankanalysten sehen +36,85% Kurspotenzial - Zielkurs bei 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Gestern legte die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia am Finanzmarkt um +1,41% zu und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +1,13%. Dies zeigt sich auch in der Stimmung unter den Analysten.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Vonovia bei 30,60 EUR. Sollten die Bankanalysten damit Recht haben, könnte dies ein Kurspotenzial von +36,85% bedeuten. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung nach dem positiven Trend der vergangenen Tage.

Während sechs Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und zwölf weitere sie als “Kauf” bewerten (66,67% optimistisch), bleiben fünf Analysten neutral und vier sind der Meinung dass man die Aktien verkaufen sollte. Das Guru-Rating bleibt mit 3,74 unverändert.