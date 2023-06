Vonovia: Ausblick auf Kurspotential

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia musste in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von -3,97% hinnehmen. Am gestrigen Tag fiel der Kurs um weitere -0,43%. Die Stimmung am Markt zeigt sich somit verhalten bis pessimistisch.

Doch was sagen die Bankanalysten? Im Durchschnitt halten sie ein mittelfristiges Kursziel bei 30,60 EUR und damit eine Steigerung des aktuellen Preises um +74,56%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem jüngsten schwachen Trend.

Aktuell beurteilen 6 Analysten die Aktie als “starker Kauf”, während 11 Experten das Rating “Kauf” vergeben. Eine neutrale Haltung nehmen sechs Analysten mit dem Rating “halten” ein und drei Fachleute empfehlen einen Verkauf. Der Anteil optimistischer Stimmen unter den Analysten beträgt somit +65,38%.

