Vonovia-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Vonovia wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 23,85 Punkte geschätzt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 32,68, was auf eine neutrale Situation hindeutet und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Die Vonovia-Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Vonovia-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 20,88 EUR berechnet. Der letzte Schlusskurs liegt bei 28,37 EUR, was einer Abweichung von +35,87 Prozent entspricht und somit auch eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf der kurzfristigeren Basis, basierend auf den letzten 50 Handelstagen, wird die Aktie mit einem "+15,61 Prozent" Abweichung ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei Vonovia in den letzten Wochen. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Vonovia daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Vonovia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 3 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

