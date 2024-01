Vonovia-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Bei der Vonovia liegt der RSI bei 75,63, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 43, was als neutral betrachtet wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Vonovia-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusätzlich wurden acht Handelssignale ermittelt, von denen keines als positiv bewertet wird, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl für den langfristigen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den kurzfristigeren gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält die Vonovia-Aktie somit eine Einschätzung als "Gut" aus charttechnischer Sicht.