Vonovia: Analysten sehen starkes Kurspotenzial von +43,66%

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Vonovia einen Anstieg um +3,00% verzeichnen. Damit setzt sich der positive Trend fort und erreicht in den letzten fünf Handelstagen eine Steigerung von insgesamt +4,87%. Die Stimmung am Markt ist aktuell optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Vonovia liegt bei 30,60 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +43,66%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

6 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere 12 Experten bewerten sie als “Kauf”. Hingegen haben sich 4 Analysten neutral positioniert mit der Bewertung “halten” und noch immer meint jeder Fünfte ein Verkauf sei angemessen (5 Analysten). Der Anteil an optimistischen Analysender Meinungen beträgt dabei...