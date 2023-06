Vonovia: Analysten sehen enormes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia hat in den letzten fünf Handelstagen um +2,68% zugelegt und gestern sogar einen Anstieg von +5,22% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch. Doch was meinen die Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für Vonovia liegt bei 30,60 EUR – ein Potenzial von beeindruckenden +71,48%. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen zuversichtlich nach dem positiven Trend der vergangenen Tage. So bewerten aktuell 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 11 empfehlen den Kauf. Sechs Experten halten eine Positionierung für angemessen (“halten”) und drei empfehlen einen Verkauf.

Insgesamt zeigt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,77 weiterhin auf “Kauf”. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt somit +65,38%.