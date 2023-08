Vonovia: Analysten sehen ein Kursziel von 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia hat am gestrigen Handelstag um -0,85% nachgegeben. Die vergangenen fünf Handelstage erbrachten jedoch ein leichtes Plus von +0,53%, was auf eine relativ neutrale Einstellung des Marktes hinweist.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig und sehen in der Aktie noch Potenzial. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 30,60 EUR gesehen, was einem Anstiegspotenzial von +45,37% entspricht.

Die Meinungen der Analysten sind dabei unterschiedlich verteilt. So halten 6 Experten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 11 für einen Kauf. Weitere 6 haben eine neutrale Einschätzung und empfehlen “Halten”. Lediglich vier Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating bei Vonovia unverändert bei 3,70.

Zusammenfassend ergibt sich also ein überwiegend positives Bild mit...