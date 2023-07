Vonovia: Analysten sehen Kursziel von 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung hingelegt und konnte ein Plus von 2,81% verzeichnen. Damit setzt sich der Trend der letzten fünf Tage fort und zeigt einen Anstieg um insgesamt +5,75%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend positiv.

Die Bankanalysten sind davon überzeugt, dass das wahre Kurspotenzial der Aktie bei 30,60 EUR liegt. Dies würde einem mittelfristigen Potenzial von +62,33% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Zusammenfassend empfehlen aktuell sechs Analysten den Kauf der Aktie von Vonovia und elf weitere setzen auf ein “Kauf”-Rating. Sechs Experten bewerten die Aktie als neutral (“halten”) und vier raten zum Verkauf. Insgesamt sind also noch immer mehr als zwei Drittel (++62,96%) aller...